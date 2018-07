Principal prova de hipismo do Brasil vai para Complexo Esportivo Deodoro

Palco do hipismo nos Jogos do Rio/2016, o Complexo Esportivo de Deodoro vai passar a sediar, já neste ano, a principal prova de hipismo do País, o Athina Onassis Horse Show. O evento, entre 25 e 27 de outubro, "passa a ser um importante teste anual para as instalações olímpicas do Rio/2016", disse Ricardo Leyser, secretário de Esporte Alto Rendimento do ministério do Esporte.

O anúncio da nova casa da competição de saltos foi feito pelo cavaleiro Doda Miranda, que é organizador do evento e marido de Athina Onassis. "Nós demos um grande passo com esta mudança. Poder inaugurar a arena olímpica em outubro com o nome de grandes cavaleiros é muito importante. A notícia repercutiu bem entre os competidores que poderão conhecer o local antes de 2016", comentou ele.

Realizado desde 2007, o evento teve como primeira sede a Sociedade Hípica Paulista, em São Paulo. Entre 2009 e 2012, o Athina Onassis foi realizado na Sociedade Hípica Brasileira, no Rio.

Construído pelo governo federal, Deodoro é um dos legados do Pan de 2007. Além do centro de hipismo, o local comporta espaços para competições de tiro esportivo, judô, pentatlo moderno e hóquei sobre grama. Neste ano, recebeu uma fase da Liga Mundial de Hóquei sobre Grama. Desde essa quarta-feira, comporta etapa da Copa do Mundo de Pentatlo.

Para o Rio 2016, o centro de hipismo vai receber novo piso, que segue os requisitos da Federação Equestre Internacional. "Nossa meta é implantar o piso já para o troféu Athina Onassis, para que os conjuntos de atletas e cavalos possam se familiarizar com a estrutura que vão encontrar nas provas olímpicas", explicou Leyser.