Príncipe do Catar abre caminho para título com vitória na 10ª etapa

O príncipe do Catar vai sobrando nos carros da 37ª edição do Rali Dacar . Nasser Al-Attiyah venceu nesta quarta-feira (14) a décima etapa da competição, que contou com 371 quilômetros de trechos cronometrados entre Calama (CHL) e Cachi (ARG), e continua sem ser pressionado pelos adversários. Pelo contrário, o campeão da prova em 2011 tem deixado os rivais em apuros ao abrir cada vez mais vantagem na liderança do acumulado faltando três dias para o término da prova.

Ao alcançar a quarta vitória em especiais deste ano, o catari do veículo Mini abriu uma distância superior a 28 minutos sobre Giniel De Villiers, o segundo colocado. No trajeto do dia, o sul-africano da Toyota ficou com a quinta posição.

Sem chances de título, em razão de problemas que resultaram em perda de tempo no segundo e quarto dias, Orlando Terranova (Mini) vai fazendo uma bela prova de recuperação. Hoje, o argentino terminou em segundo lugar, 1min35s atrás de Al-Attiyah. Outro sul-africano, Leeroy Poulter, da Toyota, também se destacou ao completar a etapa na quarta colocação.

Depois do abandono de Guilherme Spinelli e Youssef Haddad nesta terça-feira com problemas mecânicos, Eduardo Sachs é único representante brasileiro na categoria. O navegador concluiu o trecho cronometrado da décima etapa na 17ª posição. Ao lado do piloto português Ricardo Leal, ele está em 26º no acumulado.

DESPEDIDA

Um dos favoritos ao título antes da largada no dia 5, o espanhol Nani Roma se despediu da prova nesta quarta-feira após sofrer um acidente. O atual campeão tentava concluir a competição depois de problema mecânico na primeira etapa, quando viu suas chances de bicampeonato acabar.

11ª ETAPA

Os participantes dos carros disputam quinta-feira (15) a 11ª etapa, que terá um trecho cronometrado de 194 quilômetros. A especial vai de Cachi (ARG) a Termas de Rio Hondo (ARG).

10ª ETAPA - CARROS

1º Nasser Al-Attiyah (CAT) / Matthieu Baumel (FRA) #301 (Mini) 3h49min59s

2º Orlando Terranova (ARG) / Bernardo Graue (ARG) #305 (Mini) +1min35s

3º Yazeed Alrajhi (SAU) / Timo Gottschalk (ALE) #325 (Toyota) +3min39s

4º Leeroy Poulter (RSA) / Robert Howie (RSA) #327 (Toyota) +4min06s

5º Giniel de Villiers (RSA) / Dirk Von Zitzewitz (ALE) #303 (Toyota) +4min24s

17º Ricardo Leal (POR) / Eduardo Sachs (BRA) #360 (Nissan) +14min15s

CLASSIFICAÇÃO GERAL - CARROS

1º Nasser Al-Attiyah (CAT) / Matthieu Baumel (FRA) #301 (Mini) 35h19min37s

2º Giniel de Villiers (RSA) / Dirk Von Zitzewitz (ALE) #303 (Toyota) +28min22s

3º Yazeed Alrajhi (SAU) / Timo Gottschalk (ALE) #325 (Toyota) +43min08s

4º Krzysztof Holowczyc (POL) / Xavier Panseri (FRA) #307 (Mini) +1h23min42s

5º Eric Van Loon (HOL)/ Wouter Rosegaar (HOL) #314 (Mini) +2h51min13s

26º Ricardo Leal (POR) / Eduardo Sachs (BRA) #360 (Nissan) +11h12min11s