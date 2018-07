Príncipe do Catar amplia vantagem nos carros com nova vitória

A cada etapa que passa, Nasser Al-Attiyah se consolida como o grande nome dos carros na 37ª edição no Rali Dacar. Líder absoluto da categoria desde o segundo dia, o príncipe do Catar, campeão da prova em 2011, venceu nesta quinta-feira (15) a 11ª etapa, entre Salta (ARG) e Termas de Rio Hondo (ARG). Esta é a quinta vitória no ano do árabe, aumentando ainda mais sua vantagem na classificação geral.

Com o resultado, o ponteiro abre para 29min01s a distância sobre o vice-líder Giniel De Villiers (Toyota), que completou o trecho cronometrado de 194 km na terceira posição, 39 segundos do vencedor. "Estou muito feliz hoje por ter completado e vencido a etapa, pois tivemos que abrir a especial. Foram 194 quilômetros de trechos rápidos, como no Mundial de Rally Cross Country", conta Al-Attiyah.

A segunda colocação na especial ficou com Orlando Terranova (Mini), apenas 27 segundos atrás do catari. Se não fosse os problemas enfrentados no início da prova, o argentino tinha tudo para ser o principal rival de Al-Attiyah. Isso porque o sul-americano tem mantido uma regularidade, como vitórias em três etapas e três segundos lugares.

Já o estreante Yazeed Alrajhi (Mini), considerado uma das sensações do Dacar, foi mais um piloto que abandonou a prova. O saudita, que conquistou inédita vitória na oitava etapa e que ocupava a terceira colocação na classificação geral, se retirou da disputa com problemas mecânicos, quilômetros depois da largada.

O brasileiro Eduardo Sachs, navegador do português Ricardo Leal, terminou o trecho cronometrado na 21ª posição. A dupla do carro Nissan está em 25º lugar no acumulado.

12ª ETAPA

Os participantes dos carros deixam nesta sexta-feira (16) o acampamento no autódromo de Termas de Rio Hondo, palco de competições internacionais, como o Mundial de MotoGP, rumo à cidade de Rosário, na Argentina. Eles vão encarar um percurso de 546 km, sendo 298 km de trechos cronometrados.

RESULTADOS

1º Nasser Al-Attiyah (QAT) / Matthieu Baumel (FRA) #301 (Mini) 1h53min10s

2º Orlando Terranova (ARG) / Bernardo Graue (ARG) #305 (Mini) +27s

3º Giniel de Villiers (RSA) / Dirk Von Zitzewitz (ALE) #303 (Toyota) +39s

4º Benediktas Vanagas (LTU) / Andrei Rudnitski (BLR) #339 (Toyota) +40s

5º Vladimir Vasilyev (RUS) / Konstantin Zhiltsov (RUS) #310 (Mini) +1min16s

21º Ricardo Leal (POR) / Eduardo Sachs (BRA) #360 (Nissan) +5min38s

CLASSIFICAÇÃO

1º Nasser Al-Attiyah (QAT) / Matthieu Baumel (FRA) #301 (Mini) 37h12min47s

2º Giniel de Villiers (RSA) / Dirk Von Zitzewitz (ALE) #303 (Toyota) +29min01s

3º Krzysztof Holowczyc (POL) / Xavier Panseri (FRA) #307 (Mini) +1h28min49s

4º Eric Van Loon (HOL)/ Wouter Rosegaar (HOL) #314 (Mini) +2h54min09s

5º Christian Lavieille (FRA) / Pascal Maimon (FRA) #309 (Toyota) +3h04min21s

25º Ricardo Leal (POR) / Eduardo Sachs (BRA) #360 (Nissan) +11h17min49s