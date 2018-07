Príncipe do Catar leva a melhor na sexta etapa dos carros no Dacar

O príncipe do Catar segue firme na busca pelo segundo título do RalI Dacar. Nesta sexta-feira (9), Nasser Al-Attiyah foi o mais rápido durante a sexta etapa dos carros e acumula a sua quarta vitória. Assim, ele segue líder da categoria, com 11min12s de vantagem sobre Giniel de Villiers (RSA), que completou o dia em segundo.

O trajeto foi de Antofagasta até Iquique, no Chile, com percurso de 647 km, sendo 277 deles de trechos cronometrados. A terceira posição ficou com o atual campeão Nani Roma. O espanhol não tem mais chances reais de título porque enfrentou problemas em seu carro na primeira etapa do Dakar. Entretanto, ele continua na competição para ajudar no jogo de equipe dos carros Mini.

O norte-americano Robby Gordon voltou a repetir o bom desempenho da etapa anterior e terminou em quarto. Apesar disso, ele ainda está muito distante dos líderes na classificação geral.

Entre os brasileiros, Guilherme Spinelli e o navegador Youssef Haddad terminaram o dia na 18ª posição. Assim, subiram da 24ª para a 20ª colocação. "A especial não era muito longa, mas bem dura, principalmente no início. Deu tudo certo", diz Guiga. Até o fechamento desta notícia, Eduardo Sachs, navegador do português Ricardo Leal, não teve o seu tempo divulgado.

SÉTIMA ETAPA

O sétimo dia de competições finalmente partirá rumo à Bolívia, o terceiro país deste Rali Dacar. Os carros sairão de Iquique (CHI) com destino a Uyuni, em trajeto de 717 km, sendo 321 deles de trechos cronometrados.

Resultados (extraoficiais) - 6ª etapa do Dacar – Carros

1º Nasser Al-Attiyah (QAT) / Matthieu Baumel (FRA) #301 (Mini) 3h07min18s

2º Giniel de Villiers (RSA) / Dirk Von Zitzewitz (ALE) #303 (Toyota) +37s

3º Nani Roma (ESP) / Michel Périn (FRA) #300 (Mini) +1min24s

4º Robby Gordon (EUA) / Johnny Campbell (EUA) #308 (Hummer) +1min45s

5º Orlando Terranova (ARG) / Bernado Graue (ARG) #305 (Mini) +5min48s

18º Guilherme Spinelli (BRA) / Youssef Haddad (BRA) #324 (Mitsubishi) +27min33s

Resultados (extraoficiais) - Classificação geral do Dacar após seis etapas – Carros

1º Nasser Al-Attiyah (QAT) / Matthieu Baumel (FRA) #301 (Mini) 19h30min44s

2º Giniel de Villiers (RSA) / Dirk Von Zitzewitz (ALE) #303 (Toyota) +11min12s

3º Yazeed Alrajhi (SAU) / Timo Gottschalk (ALE) #325 (Toyota) +28min44s

4º Krzysztof Holowczyc (POL) / Xavier Panseri (FRA) #307 (Mini) +1h00min53s

5º Eric Van Loon (HOL)/ Wouter Rosegaar (HOL) #314 (Mini) +1h04min23s

20º Guilherme Spinelli (BRA) / Youssef Haddad (BRA) #324 (Mitsubishi) +4h00min20s