Príncipe Harry e Meghan desembarcar na Holanda para acompanhar abertura dos Jogos Invictus

O príncipe britânico Harry e a Duquesa de Sussex Meghan desembarcaram em Haia, na Holanda, nesta sexta-feira, para acompanhar a abertura da quinta edição dos Jogos Invictus. A competição, que inicia no próximo sábado, foi pelo próprio príncipe, para soldados feridos e veteranos de guerra.

Afastado dos cargos da família real desde 2020, o príncipe tem uma forte ligação com o universo militar, uma vez que serviu ao exército britâncio no Afeganistão, no ínicio da década passada.

Leia Também Rainha lamenta mortes e danos causados pela covid

O primeiro compromisso do casal no país será realizado na noite desta sexta-feira. Harry e Meghan participam de um evento de recepção organizado pela cidade de Haia e o Ministério da Defesa do país-sede do evento. Já no próximo sábado, o casal discursa na cerimônia de abertura dos jogos.

A quinta edição do evento, que será encerrada no dia 22 de abril, era prevista para acontecer em 2020, mas foi adiada em duas oportunidades devido à pandemia de coronavírus. Em virtude da remarcação da atual edição, os Jogos Invictus de 2022, também foram adiados e serão realizados no próximo ano, na cidade alemã de Dusseldorf.

No último mês, o príncipe se envolveu em uma polêmcia com os jornais britânicos. Ele foi acusado de ter “ignorado a rainha” ao não viajar ao Reino Unido para participar de uma cerimônia religiosa em homenagem ao próprio avô, o príncipe Philip, marido de Elizabeth II, que morreu em abril. Porém, a situação foi contornada com a visita do casal a rainha nesta semana, antes da viagem para Haia.