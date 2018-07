Prisão do organizador da Commonwealth causa revolta A prisão do presidente do Comitê Organizador dos Jogos da Commonwealth, realizados em 2010 em Nova Délhi, como parte de investigação sobre corrupção desencadeou uma onda de protestos e ira contra o dirigente na Índia, com várias pessoas saqueando seu escritório. Além disso, um sapato foi atirado na sua direção quando estava fora da corte.