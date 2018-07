Adiós. Pois é, adiós, España. Com o declínio do Barcelona e agora o desastre da seleção, pode-se falar no fim de uma era ou, no mínimo, de um estilo? O toque-toque espanhol teve seu momento de glória, mas não resistiu ao pior inimigo de qualquer moda, o tempo.

A grande lição filosófica que guardei da minha infância, quando ainda havia bondes em Porto Alegre, é que tudo na vida é passageiro, menos o cobrador e o motorneiro. Nada mais melancólico do que ver Xavi, o maestro do estilo Barcelona, sentado no banco de reservas da Espanha, ontem, já com cara de relíquia. Não sei se o Xavi não jogou por algum problema físico ou alguma razão tática, ou simplesmente porque, como o estilo que representa mais que ninguém, ele é apenas outra vítima do tempo. Só sei que toda vez que o Iniesta pegava a bola parecia estar procurando o Xavi para fazer a jogada, mas Xavi não estava lá.

De qualquer maneira, foi bonito enquanto durou, Espanha.

Figura. Uma figura tradicional que não se via desde que um certo padrão físico passou a ser condição para jogar futebol é o ponteirinho, aquele baixinho que serelepeava por uma ponta ou por outra do ataque e era, geralmente, um bom driblador, quando não apenas um ciscador. Por isso, foi uma alegria nostálgica ver em ação o Sterling, autêntico espécime da raça - e logo no time da Inglaterra, que sempre priorizou a força física sobre outras virtudes. Sterling é atrevido como costumam ser os baixinhos e, definitivamente, não é um ciscador. Se for escalado para jogar contra o Uruguai hoje, preste atenção na figura. Já o Uruguai, pelo que se sabe, jogará hoje com o meio-time que faltou na sua estreia na Copa, o atacante Suárez.

Uruguai x Inglaterra será entre dois perdedores e feridos atrás da reabilitação. Deve ser outro jogo bom.