Problema mecânico tira atual campeão do Dacar nos quadriciclos

Após seis anos, a hegemonia sul-americana na categoria quadriciclos do Rali Dacar deve chegar ao fim. Tudo porque o atual campeão, o chileno Ignacio Casale, que vinha protagonizando uma eletrizante disputa com o líder polonês Rafal Sonik, foi obrigado a abandonar a prova nesta quarta-feira (14). Com problemas mecânicos, o piloto não completou o trecho cronometrado de 371 quilômetros da décima etapa, que deu início à maratona, que não permite os participantes terem ajuda externa na manutenção dos veículos.

Antes da especial que teve como destino a cidade de Cachi, na Argentina, Casale ocupava o segundo lugar na classificação geral e estava apenas quatro minutos atrás do ponteiro. Uma distância, que como mostrou os cronometrados anteriores, poderia ser facilmente tirada pelo sul-americano.

E não foi apenas o chileno que tornou a vida de Sonik ainda mais fácil rumo ao inédito título. O uruguaio Sergio Lafuente, terceiro colocado no acumulado, 52 minutos do líder, também se despediu da prova após capotar o veículo.

Sem seus principais adversários pelo caminho, o europeu comanda a categoria com uma enorme tranquilidade e precisa apenas “levar” o quadriciclo para Buenos Aires, que recebe a última etapa no sábado (17). São quase três horas sobre o argentino Jeremias Gonzalez Ferioli, agora o segundo colocado.

VITÓRIA PARAGUAIA

Em meio à disputa entre Sonik e Casale, o paraguaio Nelson Sanabria Galeano venceu pela segunda vez uma etapa no Dakar. Ele terminou a décima especial em 4h57min59s, 3min40s de vantagem sobre o argentino Ferioli. Na classificação geral, Sanabria é o quarto, uma posição atrás do surpreendente boliviano Walter Nosiglia.

BRASILEIRO EVOLUI

O primeiro Dakar de André Suguita vai sendo emocionante até agora. O brasileiro conquistou mais um grande resultado nesta quarta-feira ao finalizar o trecho cronometrado em 11º lugar. Ele ocupa a mesma posição no acumulado.

RESULTADOS

1º Nelson Sanabria Galeano (PAR) #256 (Yamaha) 4h57min59s

2º Jeremias Gonzalez Ferioli (ARG) #261 (Yamaha) +3min40s

3º Walter Nosiglia (BOL) #260 (Honda) +4min30s

4º Rafal Sonik (POL) #251 (Yamaha) +5min44s

5º Christophe Declerck (FRA) #260 (Yamaha) +7min44s

11º André Suguita (BRA) #295 (Can-Am) +22min58s

CLASSIFICAÇÃO

1º Rafal Sonik (POL) #251 (Yamaha) 48h02min27s

2º Jeremias Gonzalez Ferioli (ARG) #261 (Yamaha) +2h51min39s

3º Walter Nosiglia (BOL) #260 (Honda) +3h44min25s

4º Nelson Sanabria Galeano (PAR) #256 (Yamaha) +4h18min34s

5º Victor Gallegos Lozic (CHL) #254 (Honda) +5h35min27s

11º André Suguita (BRA) #295 (Can-Am) +19h11min33s