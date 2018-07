Problema no encanamento inunda sede do COI na Suíça A sede do Comitê Olímpico Internacional (COI) ficou fechada nesta segunda-feira por conta de uma inundação no local. Um problema no sistema de encanamento fez com que uma rajada de água atingisse a construção, causando danos em alguns arquivos de menor importância e cortando a energia elétrica e a comunicação da entidade.