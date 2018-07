Problemas técnicos são resolvidos e Bolsa Atleta abre inscrições

"O ministério do Esporte informa que os problemas técnicos foram resolvidos e as inscrições para o programa Bolsa Atleta, exercício 2016, começam a partir desta quinta-feira. As inscrições têm como base os resultados esportivos de 2015 nas modalidades que compõem o programa dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos", diz o comunicado enviado à imprensa pela pasta.

Como não houve atraso na data de abertura, o cronograma segue mantido. As inscrições seguem abertas até o dia 7 de abril, exclusivamente pela internet. O edital programa o anúncio da lista de contemplados até o dia 10 de junho. No ano passado, o processo todo atrasou, a partir inclusive da publicação do edital, e a lista só saiu em 5 de agosto. Em 2016, essa data coincidiria com a abertura dos Jogos Olímpicos do Rio.