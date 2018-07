Processo contra a Liga é suspenso

Os atletas enviaram uma carta ao juiz Patrick Schiltz informando que as partes envolvidas - Liga, franquias e jogadores - entraram em um acordo provisório a respeito das negociações trabalhistas. Pedem, também, que todos os procedimentos relativos à ação sejam suspensos até o dia 9, quando informarão se o acordo definitivo foi assinado. A data, aliás, deve marcar a reapresentação dos atletas a suas equipes.

O acordo provisório, selado em uma reunião de 16 horas que começou na sexta e só terminou no sábado, garante a realização de uma temporada regular com 66 jogos - 48 dentro da própria conferência. Os playoffs teriam seu formato habitual mantido, com sete partidas. Além disso, a realização do All-Star Game também está prevista - o jogo das estrelas será realizado em Orlando, na Flórida.

A rodada inicial seria disputada no dia de Natal, com três jogos: Miami Heat e Dallas Mavericks (que decidiram a temporada passada, com título da equipe texana), New York Knicks e Boston Celtics, além de Los Angeles Lakers e Chicago Bulls.