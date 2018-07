Procissão para 'São Marcos' deve ter 4 mil torcedores Um dos maiores ídolos do Palmeiras, Marcos vai ser homenageado hoje, no jogo contra o Ajax. Apesar de o ex-goleiro não ter confirmado presença, a diretoria do clube promete uma surpresa: a camisa do time terá o rosto de Marcos, além do seu nome. E a torcida organizou uma procissão para o seu "santo".