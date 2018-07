Procon-RJ instaura investigação contra venda de ingressos do Rio/2016

Durante a apresentação do processo, o Comitê Rio-2016 informou que nas três primeiras etapas de venda via internet, a compra só poderia ser realizada com cartão - de crédito, débito, ou virtual - da bandeira Visa, patrocinadora do evento, e apenas na quarta, realizada em lojas físicas, seria aceito dinheiro em espécie.

Mas, de acordo com o Procon, nas etapas de venda online, os organizadores dos Jogos estaria desrespeitando o Decreto-Lei nº 857, que considera ilegal não haver formas de pagamento que possam ser efetuadas em dinheiro. A autarquia dá um prazo de 15 dias para o Comitê Rio-2016 se pronunciar sobre o caso.

Em contato com a reportagem, a assessoria do Comitê Rio 2016 afirmou que os questionamentos do Procon serão esclarecidos prontamente. A entidade justificou ainda que o cartão virtual disponível nas primeiras etapas de venda, embora também seja uma ferramenta Visa, permite que o pagamento dos ingressos possa ser feito com cartões de variadas bandeiras, por boleto bancário, e outros métodos.