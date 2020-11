Procurando uma bicicleta? Confira 10 modelos bem avaliados

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Seja para ir ao trabalho ou para passear, o uso de bicicletas vem crescendo no Brasil ao longo dos anos. Elas são perfeitas para quem quer fazer exercício durante os períodos de folga - em parques ou ciclovias - e também para aqueles que desejam burlar o trânsito do dia a dia e, de quebrar, economizar com carros ou outros meios de transporte.

Neste período de pandemia, o uso das bicicletas para locomoção pode se tornar ainda mais essencial e uma saída mais segura para quem precisaria encarar ônibus e metrô lotados, por exemplo.

Leia também

10 produtos para transformar sua casa em uma academia

São vários os modelos, mas a bike com aro 29 é uma das procuradas e compradas pelos consumidores. Por ter maior área de contato com o chão, proporciona maior estabilidade e consegue manter uma velocidade alta constante.

A lista abaixo traz 10 tipos de bicicletas aro 29 vendidas pela Amazon - e bem avaliadas pelos compradores. Além de enumerá-las em ordem de preço, também destacamos o número de marchas (velocidades disponíveis) e o peso de cada produto.

Não perca tempo! Comece a pedalar o quanto antes e aproveite os benefícios incríveis que isso pode trazer para sua saúde e seu dia a dia.

10 bicicletas aro 29 vendidas pela Amazon

1 - Bicicleta Caloi Velox

Preço: R$ 1.120,90

Marchas: 21

Peso: 26,82 kg

2 - Bicicleta Caloi Vulcan

Preço: R$ 1.347,03

Marchas: 21

Peso: 15,7 kg

3 - Bicicleta GTS Movee

Preço: R$ 1.394

Marchas: 21

Peso: 30 kg

4 - Bicicleta Shimano

Preço: R$ 1.525,70

Marchas: 21

Peso: 15,7 kg

5 - Bicicleta Rino

Preço: R$ 1.599

Marchas: 21

Peso: não informado

6 - Bicicleta KSW

Preço: R$ 1.599

Marchas: 21

Peso: 18 kg

7 - Bicicleta GTS

Preço: R$ 1.799

Marchas: 24

Peso: 15 kg

8 - Bicicleta New Expert

Preço: R$ 1.999

Marchas: 24

Peso: 30 kg

9 - Bicicleta Dropp

Preço: R$ 2.098,95

Marchas: 21

Peso: 15 kg

10 - Bicicleta GTS I-Vtec

Preço: R$ 2.699

Marchas: 27

Peso: 30 kg

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais.

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.