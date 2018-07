Programa de voluntário dos Jogos Olímpicos tem boa procura

A possibilidade de trabalhar como voluntário dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 atraiu mais de 10 mil candidatos na primeira manhã de inscrições, por meio do site do Comitê Organizador Rio/2016. A expectativa é que esse valor chegue a 40 mil até o fim desta quinta-feira. O presidente do Rio/2016 e do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman, espera que até 15 de novembro, data final de registros, sejam efetuadas 300 mil inscrições, um recorde na história dos Jogos Olímpicos.

"Sem o apoio dos governos não faríamos os Jogos, sem os voluntários também não", disse, Nuzman e acrescentou. "Nós e o Governo vamos entregar tudo o que prometemos e os voluntários serão os executores", garantiu, durante apresentação do plano de voluntariado, realizada na manhã desta quinta-feira, na capital carioca.

Ao todo, 70 mil voluntários vão trabalhar na Olimpíada. Desses, 45 mil atuarão nas disputas olímpicas (de 5 a 21 de agosto de 2016) e 25 mil nas paraolímpicas (7 a 18 de setembro de 2016). Quem quiser vai poder participar dos dois eventos - é só declarar na ficha de inscrição. O período mínimo de trabalho é de 10 dias.

A ginasta brasileira Daiane dos Santos está participando da campanha para atrair os voluntários e exaltou o trabalho deles. "O voluntário chega a ser como um pai, um incentivador e até um treinador do atleta no momento da disputa. Não só por seu país, mas para todos. Esse é o verdadeiro espírito olímpico."

O diretor de RH do Comitê, Henrique Gonzalez, informou que a entidade espera um grande número de deficientes entre os voluntários. "Está tudo planejado para todos terem acessibilidade. Na maioria dos cargos não há restrições para deficientes."

Após as inscrições, os candidatos farão uma dinâmica online e, no fim de fevereiro de 2015, vão passar por uma entrevista presencial. Para isso, serão abertos postos em diversas cidades do País. Os aprovados vão iniciar o treinamento no início de 2016. O candidato brasileiro deve ter mais de 18 anos e terá de apresentar o CPF. Não será obrigatório falar inglês ou outros idiomas. Ainda assim, o comitê vai oferecer um curso de inglês online, gratuitamente, durante um ano para os voluntários que quiserem. Os estrangeiros, por sua vez, terão de apresentar o número do passaporte e enfrentar um teste de conhecimento básico do português.

Os voluntários vão ser alocados em nove áreas de atuação. A maior delas será a de atendimento, com 30 mil vagas. Os demais postos serão distribuídos entre esportes, tecnologia da informação, saúde, produção de cerimônias, apoio operacional, imprensa e comunicação, e protocolo e línguas.

O voluntário terá de custear as próprias despesas com hospedagem e transporte para as cidades que vão ter competição - além do Rio, Salvador, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte vão receber o torneio de futebol -, o comitê garante o transporte interno, uniforme e alimentação durante as competições.