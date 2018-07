Programação deste domingo tem clássico paulista e Barcelona

A programação esportiva na TV deste domingo tem como destaque o clássico entre Santos e Corinthians, válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista, que tem início marcado para 16h, na Vila Belmiro. No futebol europeu, o Barcelona visita o Eibar procurando manter a folga na ponta do Campeonato Espanhol, entrando em campo às 12h. A atenção também estará voltada para a NBA, com grande jogo entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, pela NBA. Confira a programação completa deste domingo!

10 horas

Copa Davis - Grã-Bretanha x Japão

SporTV 3

10 horas

Mercedes-Benz Challenge - Etapa de Curitiba

BandSports

10h30

Campeonato Inglês - Crystal Palace x Liverpool

ESPN Brasil

10h30

Campeonato Holandês - Willem II x Ajax

ESPN Internacional

11 horas

Campeonato Italiano - Atalanta x Juventus

FOX Sports 2

11 horas

Final da Taça Brasil de Futsal

SporTV

12 horas

Campeonato Espanhol - Eibar x Barcelona

FOX Sports

12 horas

Stock Car - Etapa de Curitiba

SporTV 2

12 horas

Rúgbi (Aviva Premiership) - Leicester Tigers x Exeter Chiefs

ESPN+

13 horas

Campeonato Inglês - West Bromwich x Manchester United

ESPN Brasil

13 horas

Campeonato Francês - Rennes x Nantes

SporTV

13h45

Campeonato Alemão - Hertha Berlin x Hamburgo (em andamento)

ESPN+

14 horas

Liga Italiana Masculina de Vôlei - Civitanova x Trentino

BandSports

14 horas

Golfe - WGC-Cadillac Championship

ESPN Internacional

14h15

Campeonato Espanhol - Sporting Gijón x Athetic Bilbao

FOX Sports

16 horas

Paulistão - Santos x Corinthians

Globo e Band

16 horas

Paulistão - Palmeiras x Capivariano

pay-per-view

16 horas

Major League Soccer - Orlando City x Real Salt Lake

SporTV 3

16 horas

Campeonato Paraibano - Campinense x Esporte

Esporte Interativo

16h30

Campeonato Espanhol - Valencia x Atlético de Madrid

ESPN Brasil

16h45

Campeonato Italiano - Inter de Milão x Palermo

FOX Sports

17 horas

Campeonato Francês - Lyon x Guingamp

ESPN+

17h30

Basquete (NBA) - Los Angeles Lakers x Golden State Warriors

SporTV 2

18h30

Paulistão - Red Bull Brasil x São Bento

SporTV

18h30

Paulistão - Rio Claro x Linense

pay-per-view

18h30

Paulistão - Ferroviária x Novorizontino

pay-per-view

19 horas

Major League Soccer - Portland Timbers x Columbus Crew

ESPN+

19 horas

Campeonato Potiguar - Palmeira x ABC

EI MAXX