Programação esportiva deste sábado tem UFC e São Paulo em destaque

O São Paulo entra em campo neste sábado para enfrentar o São Bento, pelo Campeonato Paulista, com o time completo. O técnico Edgardo Bauza pretende dar ritmo aos titulares para o jogo contra o River Plate, quinta-feira, pela Libertadores. No UFC, Conor McGregor faz defesa de cinturão contra Nate Diaz, enquanto o futebol europeu promete muita emoção com rodadas do Espanhol, Inglês, Alemão, Francês, Italiano e Português. Confira a programação esportiva completa deste sábado!

11h45

Real Madrid x Celta

ESPN Brasil

12h00

Chelsea x Stoke City

FOX Sports

12h00

Manchester City x Aston Villa

FOX Sports 2

12h00

Stock Car - Treino de classificação

SporTV 2

13h00

Paris Saint-Germain x Montpellier

SporTV e ESPN Internacional

14h00

Villarreal x Las Palmas

ESPN Brasil

14h00

NCAA - Georgetown x Villanova

BandSports

14h30

Watford x Leicester

FOX Sports 2

14h30

Borussia Dortmund x Bayern de Munique

FOX Sports

14h45

Vôlei - Juiz de Fora x Brasil Kirin

RedeTV!

16h00

Botafogo x Mogi Mirim

SporTV

16h00

São Paulo x São Bernardo

pay-per-view

16h00

Oeste x Água Santa

pay-per-view

16h30

Getafe x Sevilla

FOX Sports

16h45

Napoli x Chievo

ESPN+

17h30

NBB - Mogi das Cruzes x Brasília

RedeTV!

17h45

Sporting x Benfica

ESPN Brasil e SporTV 2

18h30

Ponte Preta x XV de Piracicaba

SporTV

20h00

Rúgbi - Brasil x Argentina

ESPN Internacional

20h10

UFC - Conor McGregor x Nate Diaz

SporTV 2

20h30

Audax x Ituano

SporTV 3

22h30

NBA - Chicago Bulls x Houston Rockets

SporTV 3

21h30

Vôlei - Cruzeiro x Sesi

SporTV

23h30

Mexicano - Atlas x Santos

ESPN Internacional

23h55

Boxe - Sadam Ali x Jessie Vargas

SporTV 2