Projeto de pensão vitalícia a Lais Souza é aprovado no Senado

Lais Souza recebeu uma boa notícia nesta terça-feira. A atleta que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, e que iria disputar os Jogos de Inverno neste ano, mas sofreu um acidente que a deixou tetraplégica, teve aprovada pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado um projeto de lei que concede pensão especial para ela.

Essa pensão mensal vitalícia, no valor equivalente ao limite máximo do salário de benefício do Regime Geral da Previdência Social (R$ 4.390,24), segue a mesma regra aplicável aos auxílios especiais mensais concedidos aos campeões de futebol das Copas do Mundo de 1958, 1962 e 1970, conforme a Lei Geral da Copa (Lei 12.663/2012).

A atleta está em Miami, nos Estados Unidos, em tratamento intensivo de fisioterapia. O dinheiro da pensão poderá ajudar no alto custo médico, mas essa é um tipo de pensão que não se transmite para herdeiros. Ela sofreu o acidente em 27 de janeiro, ao bater em uma árvore enquanto esquiava. Ela iria disputar o esqui aéreo nos Jogos de Sochi, mas acabou perdendo os movimentos e a sensibilidade abaixo do pescoço.