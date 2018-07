Projeto do Mineirão: assessor de Aldo tem bens bloqueados

BELO HORIZONTE - Denúncias de irregularidades nas obras do Mineirão levaram a Justiça Federal em Minas Gerais a bloquear bens de integrantes do governo do Estado e do escritório Gustavo Penna Arquitetos & Associados, responsável pelo projeto de reforma da arena, e até do coordenador do Grupo Executivo da Copa do Mundo e secretário executivo do Ministério do Esporte, Luís Manuel Rebelo Fernandes. O pedido de bloqueio foi feito pelo Ministério Público Federal (MPF), que apontou uma série de ilegalidades no contrato com o escritório, no valor de R$ 17,8 milhões, feito sem licitação.

Os atingidos pela liminar expedida pela 10.ª Vara da Justiça Federal são, além de Luís Fernandes, o diretor-geral do Departamento de Obras Públicas do Estado (Deop-MG), Gerson Barros de Carvalho; o ex-ocupante do cargo, João Antônio Fleury Teixeira; o gerente de Projetos e Custos do órgão, Oizer Myssior; o ex-presidente do Comitê Executivo da Copa, Tadeu Barreto Guimarães; e o escritório de arquitetura. Os bens bloqueados somam R$ 3,8 milhões, sendo R$ 1,9 milhão dos integrantes do governo e o restante do escritório.

Na denúncia, o MPF aponta diversas irregularidades, começando pela dispensa de licitação para contratação do escritório, considerada "indevida" pela Procuradoria da República. A dispensa foi proposta por Tadeu Guimarães e submetida à avaliação de Myssior, que foi favorável com base na "singularidade" do projeto e na "notória especialização" do contratado. O filho de Myssior, o arquiteto Leon Cláudio Myssior, é sócio de Gustavo Penna na empresa URBX.

A ação ressalta que a "alegada especialização" não foi comprovada. Cita, ainda, irregularidades como a suposta exiguidade do prazo para a reforma, alegada pelos acusados. Porém, Gustavo Penna já participava de reunião do Comitê Gestor de Copas em 24 de junho de 2009, mas o contrato só foi formalizado cinco meses depois. A Procuradoria da República aponta o valor do contrato como a mais grave irregularidade. A ação lembra que Oscar Niemeyer cobrou R$ 6 milhões pelo projeto da Cidade Administrativa, sede do Executivo mineiro, com 6 edificações e bem mais complexo que o do Mineirão.

Por meio de nota, a Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo (Secopa) ressaltou que a decisão é apenas liminar e que o mérito da questão ainda será julgado.

O Ministério do Esporte, também por nota, definiu como "equivocada'' a inclusão de Luís Fernandes na ação. "O ministério e o Gecopa não têm qualquer responsabilidade na execução da obra de reforma do Mineirão'', diz a nota. Informa, ainda, que ele exerce a função de coordenador do Gecopa desde 29 de fevereiro de 2012, "portanto mais de dois anos após a contratação citada pelo Ministério Público Federal''.

O Estado procurou o escritório de Gustavo Penna, que informou que se pronunciaria por meio de nota, mas não o fez até as 19 horas de ontem. / COLABOROU ALMIR LEITE