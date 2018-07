Promessa de gols no Camp Nou

BARCELONA - Não faltam atrativos para o clássico que Barcelona e Atlético de Madrid disputarão hoje no Camp Nou diante de mais de 90 mil pessoas. Ambos fazem a melhor campanha de suas histórias no Campeonato Espanhol, o Barça lidera com 43 pontos em 45 possíveis e o Atlético ocupa um surpreendente segundo lugar com 37 - cinco à frente do Real Madrid. E de cada lado haverá um goleador implacável. Pelos donos da casa o argentino Messi, que já marcou 88 vezes em 2012 e é o artilheiro da competição com 23. Pelos visitantes o colombiano Falcao Garcia, vice-artilheiro com 16 gols e autor de cinco na vitória por 6 a 0 sobre o La Coruña na rodada passada.

Messi foi definido por seu companheiro Mascherano como "um assassino futebolístico que coleciona vítimas". E o Atlético de Madrid é a sua vítima preferida. Em 12 confrontos, marcou 15 gols.

"Faz dez anos que se fala em como parar Messi, e a verdade é que ele é praticamente imparável. Teremos de ser muito solidários na marcação, porque ele não pode receber a bola no mano a mano", disse o volante Gabi, capitão do Atlético. No encontro da temporada passada no Camp Nou, o craque argentino marcou três gols na vitória por 5 a 0.

Assim como sabe que ter toda a atenção do mundo com Messi será fundamental para o Atlético conseguir um bom resultado, Gabi também sabe que o time dependerá muito do rendimento de Falcao Garcia. "Ele é o nosso jogador capaz de desequilibrar, e esperamos que receba muitas bolas para finalizar. Falcao cresce nesse tipo de partida."

O Barcelona não poderá contar com o meia Fábregas, que está machucado e só voltará a jogar em janeiro. O técnico Tito Vilanova tem várias opções para substituí-lo. Pode usar Iniesta aberto pela esquerda e colocar Thiago no meio de campo ou manter Iniesta em sua posição e escolher um atacante entre David Villa, Alexis Sánchez e Tello.

Em Madri, o Real receberá o Espanyol. E o clima no clube não ficou nada bom depois da derrota por 2 a 1 para o Celta pela Copa do Rei no meio da semana. Irritado com a atuação ruim da equipe, o técnico José Mourinho criticou duramente seus jogadores e disse que alguns deles foram a campo sem a menor vontade.

A temporada está chegando à metade e o Real Madrid já sofreu mais derrotas do que em toda a edição passada. Já perdeu seis partidas (para Barcelona na Supercopa da Espanha, Betis, Sevilla e Getafe no Campeonato Espanhol, Borussia Dortmund na Copa dos Campeões e Celta na Copa do Rei), e enquanto na anterior caiu apenas cinco vezes.

No jogo de hoje Mourinho terá de improvisar alguém na lateral-esquerda, porque tanto Marcelo como Coentrão estão machucados. E como Benzema e Higuaín também estão fora de combate, Cristiano Ronaldo deverá jogar de centroavante.