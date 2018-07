Promessa do atletismo, fundista é 4º no Mundial Juvenil

"Não vou falar que estou feliz com o quarto lugar. Queria um lugar no pódio, mas tenho certeza de que fiz o melhor que pude. Entrei nos últimos 50 metros em terceiro, mas não consegui segurar a colocação", comentou o atleta de 18 anos, novo pupilo de Adauto Domingues, o técnico de Marilson Gomes dos Santos, com quem treina diariamente em São Caetano do Sul (SP).

Thiago, que este ano quebrou o recorde sul-americano juvenil nos 1.500m, com 3min40s59, completou a prova em Eugene, na madrugada desta sexta, com 3min42s58. O ouro ficou com o queniano Jonathan Kiplimo Sawe, seguido de Abdi Waiss Mouhyadin, do Djibuti, e do também queniano Hillary Cheruiyot Ngetich.

OUTROS RESULTADOS - De forma geral, o Brasil tem tido azar no Mundial Juvenil. Atual vice-campeão mundial na categoria inferior, Menores, Vitor Hugo dos Santos foi desqualificado na semifinal dos 200m por invadir a raia adversária. Nos 100m, a grande promessa brasileiras das provas de velocidade ficou também na semifinal, depois de uma péssima largada.

Na prova feminina dos 200m, Vitória Rosa sentiu uma fisgada na coxa, terminou a série em quarto e ficou fora da final. Nos 100m, Tamiris de Liz, bronze último Mundial Juvenil, ficou em novo na semifinal e por pouco não avançou à decisão da medalha.

Na final do salto em distância, Lucas Marcelino dos Santos, que chegou como candidato a medalha, terminou no nono lugar. Nas eliminatórias, ele reclamou de dores no joelho. Na mesma prova, Bruno Valério de Souza sofreu lesão muscular e, por isso, não vai disputar o salto triplo.

ESPERANÇA - O Brasil ainda tem boas chances de medalha ainda em Eugene. No lançamento do disco, Izabela Rodrigues avançou a final, que será domingo, com a melhor marca das eliminatórias e novo recorde brasileiro juvenil. Já Núbia Soares faz a final do triplo, neste sábado, depois de ser a terceira da fase de classificação.