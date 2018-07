Promessa do Manchester United, Januzaj é convocado pela Bélgica

BRUXELAS - Promessa que atualmente defender o Manchester United, o meia-atacante Adnan Januzaj foi confirmado em uma lista de 24 jogadores convocados pelo técnico Marc Wilmots para defender a Bélgica na Copa do Mundo. O jogador de apenas 19 anos já está na equipe inglesa desde 2011 e teve a sua versatilidade exaltada pelo treinador nesta terça-feira.

"É um talento de primeira e tem algumas qualidades excepcionais. Ele pode jogar em várias posições", afirmou Wilmots, que há três semanas viu Januzaj escolher defender a Bélgica como nação, depois de o jogador ter recebido ofertas para defender cinco diferentes países.

Jovem promessa, Januzaj é filho de um casal albanês que precisou fugir do Kosovo por causa da guerra e foi morar na Bélgica. Assim, ele poderia defender a Albânia, país de origem dos pais, e também a Sérvia, que é quem administra o futebol da região do Kosovo, país que os sérvios não reconhecem. Entretanto, o jogador nascido em Bruxelas optou por vestir as cores de sua terra natal, sendo que ele também tinha a opção de se naturalizar turco, pois seus avós são de origem turca.

Já o atacante Divock Origi, que também tem 19 anos e defende o Lille, da França, foi a grande surpresa da lista de convocados por Wilmots nesta terça. O jogador foi chamado para suprir a ausência de Christian Benteke, do Aston Villa, que rompeu o tendão de Aquiles no mês passado.

Wilmots anunciou uma lista de 24 nomes, sendo que duas das principais estrelas do grupo belga são o goleiro Thibaut Courtois, do Atlético de Madrid, e o meia-atacante Eden Hazard, do Chelsea. Vincent Kompany, campeão inglês pelo Manchester City, e Marouane Fellaini, do Manchester United, também fazem parte da convocação belga para Copa, que terá um dos quatro goleiros chamados nesta terça cortado para fechar o grupo de 23 jogadores que o país pode levar ao Mundial.

Cabeça de chave do sorteio da Copa do Mundo, a Bélgica integra o Grupo H e irá estrear no Brasil em 17 de junho, contra a Argélia, no Mineirão, em Belo Horizonte. Em seguida, no dia 22, o país terá pela frente a Rússia, no Maracanã, antes de fechar a primeira fase do torneio diante do Coreia do Sul, no dia 26, no Itaquerão, em São Paulo.

LISTA DE CONVOCADOS

Goleiros: Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool), Koen Casteels (Hoffenheim) e Silvio Proto (Anderlecht).

Defensores: Toby Alderweireld (Atlético de Madrid), Lauren Ciman (Standard Liège), Vincent Kompany (Manchester City), Nicolas Lombaerts (Zenit St Petersburg), Daniel Van Buyten (Bayern de Munique), Anthony Vanden Borre (Anderlecht), Thomas Vermaelen (Arsenal) e Jan Vertonghen (Tottenham).

Meio-campistas: Nacer Chadli (Tottenham), Kevin De Bruyne (Wolfsburg), Steven Defour (Porto), Mousa Dembele (Tottenham), Marouane Fellaini (Manchester United), Eden Hazard (Chelsea) e Axel Witsel (Zenit).

Atacantes: Adnan Januzaj (Manchester United), Romelu Lukaku (Everton), Dries Mertens (Napoli), Kevin Mirallas (Everton) e Divock Origi (Lille).