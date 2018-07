Promessa faz bonito para torcida brasileira

SÃO PAULO - Com muita ansiedade, algumas falhas na defesa, mas repleto de vontade e boa sequência de golpes, o brasileiro Michael Oliveira derrotou o dominicano Junior Ramos, por nocaute no terceiro assalto, sábado à noite, no ringue do Espaço das Américas, em São Paulo. Foi a estreia em ringues nacionais do pugilista, que soma 13 vitórias, com 11 nocautes. A luta da categoria dos super-médios foi transmitida pelo canal SporTV, que tem compromisso de acompanhar Michael em seus próximos três duelos.

Segundo Carlos Oliveira, pai e empresário de Michael, o boxeador deve retornar aos ringues no mês que vem nos Estados Unidos e voltará a lutar em São Paulo no mês de fevereiro. "Nosso planejamento visa trazer Julio Cesar Chavez Jr. para lutar contra o Michael daqui a um ano", afirmou Carlos. Chavez Jr. luta dia 4, na Califórnia, contra o também mexicano Alfonso Gomez. Michael vai estar na plateia deste combate.

Contra Junior Ramos, Michael foi bastante agressivo e seu desempenho agradou muito o bom público presente. "Foi maravilhoso. Estou muito feliz e orgulhoso por lutar em meu País", disse o lutador, que nasceu no Brasil e foi morar em Miami muito criança. "O pior foi conter a ansiedade dele. Mas foi bom e ele tem muito para desenvolver. É uma grande promessa", disse Miguel de Oliveira, que trabalhou no córner de Michael, ao lado do técnico norte-americano Danny Hawks.

Nas preliminares, destaque para o peso pesado George Arias, que derrotou o argentino Emilio Ezequiel Zarate, por desclassificação no décimo assalto. Com isso, Arias, que é campeão brasileiro, manteve o cinturão sul-americano. A expectativa é de um duelo entre Arias e Raphael Zumbano, campeão latino-americano dos pesados.

"Meu pai já entrou com um documento para o desafio com o Raphael, estou pronto para a luta", explicou George Arias. Raphael contra-atacou. "O desafio tem mesmo de vir da parte dele, pois o meu cinturão é mais importante que o dele."

Entre os amadores, David Lorenço, campeão mundial juvenil, venceu Felipe Pereira, enquanto Daniele Bastieri surpreendeu, ao derrotar Roseli Feitosa, atual campeã mundial, em uma luta bem movimentada.