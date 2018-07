Promessa olímpica, brasileiro confirma o ouro no Tiro com Arco

Segundo melhor do mundo entre os adultos no ano passado, Marcus Vinicius D''Almeida confirmou o favoritismo para vencer o Mundial Cadete de Tiro com Arco, neste domingo, em Yankton, nos Estados Unidos. Assim, o brasileiro de 17 anos fecha a competição com uma medalha de ouro, uma de bronze e um quarto lugar.

Antes da conquista deste domingo, Marcus Vinicius já havia levado o Brasil ao bronze por equipes masculinas (com Jhonata Lopes dos Reis e Marcelo da Silva Costa Filho) e ao quarto lugar nas duplas mistas (com Alice Guimarães). Principal potência da modalidade, a Coreia do Sul ganhou os dois ouros, com os Estados Unidos somando uma prata e um bronze.

No individual, Marcus Vinicius já estava com a medalha garantida desde a quinta-feira, mas precisou esperar três dias até final deste domingo. Na decisão, enfrentou Jan Van Tongeren, da Holanda, e venceu por 6 a 2, com parciais de 28/22, 29/29, 28/27 e 28/28 - no tiro com arco, cada arqueiro atira três vezes por set, com pontuação variando de 10 a sete por tiro, de acordo com a proximidade do centro do alvo.

Sempre elogiado pela frieza, Marcus Vinicius se despede do seu segundo Mundial Cadete com 13 vitórias em 14 partidas de mata-mata - perdeu o bronze nas duplas mistas para os EUA. Na fase de classificação individual, também foi o melhor.

O Mundial de Yankton, entretanto, não permitiu uma revanche entre Marcus Vinicius e Woo Seok Lee, de quem perdeu na final dos Jogos Olímpicos da Juventude, no ano passado, na China. O sul-coreano, um ano mais velho, competiu na categoria júnior, faturando o bronze individual e o ouro por equipes e nas duplas mistas.