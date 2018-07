Promotor pede paralisação nas obras da Arena

O pedido foi encaminhado pelo promotor de Habitação e Urbanismo de São Paulo, José Carlos Freitas. Procurado pelo Estado, o promotor avisou que não falaria sobre o caso.

No final do ano passado, o Corinthians havia sido alvo de Freitas, que tentou barrar a construção do Itaquerão argumentando que o clube descumprira contrato de concessão do terreno.

Palmeiras e WTorre estranham o pedido do promotor e avisam que estão com todas as documentações em ordem, aprovadas pela Prefeitura.

O MP alega que o alvará inicial, de 2002, caducou, e diz também que a área permeável do local não atende à legislação atual. O documento assinado por Freitas pede ainda que a WTorre reconstrua o estádio.

A liminar veio justamente no dia em que a empresa iniciou o processo de fundação das estacas no estádio.

Palmeiras e WTorre dizem que não foram notificados pelo MP. "Vou me informar sobre isso, mas acho bem difícil paralisarem as obras", disse o presidente Arnaldo Tirone.