Mais uma empreitada em busca de atletas de renome deu errado ontem. Segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o Milan recusou uma proposta de R$ 13,5 milhões pelo atacante Robinho. O jogador só deixaria o clube pelo dobro desse valor. "O Milan não tem intenção de me vender e não entrarei em litígio com um clube que me deu uma oportunidade", disse Robinho.