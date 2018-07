Proteção 24 horas para os homens de Dunga na África

ENVIADO ESPECIAL

JOHANNESBURGO

A delegação brasileira segue à risca as orientações da Fifa e do Comitê Organizador da Copa do Mundo no que diz respeito à sua segurança na África do Sul. Não dá um passo fora da concentração sem o auxílio de seguranças. Apesar disso, o time de Dunga não se mostra preocupado com a possibilidade de ataques terroristas em várias cidades-sede do Mundial a partir do dia 11, como foi destaque ontem no Sunday Times, um dos principais jornais do país.

A seleção não se vê como alvo do terrorismo. "Talvez eles (os terroristas) estejam mais interessados nas seleções dos Estados Unidos e da Inglaterra. Não nos preocupamos com isso", informou o assessor de imprensa da CBF, Rodrigo Paiva. Mas nem por isso a equipe abre mão de estar sempre bem protegida.

No dia em que o avião trouxe a delegação de Brasília, mais de 50 policiais se mobilizaram do lado de dentro e fora do aeroporto da capital sul-africana para garantir a segurança dos pentacampeões. Ainda naquele dia, o ônibus da comitiva foi acompanhado do alto por um helicóptero da polícia, além de ter à sua frente e retaguarda dois carros de batedores e mais cinco policiais em suas motos.

O grupo de Dunga tem seguranças no hotel 24 horas por dia, principalmente nas proximidades dos quartos dos atletas. Há proteção pessoal para todos os integrantes da delegação. Basta requisitar. Mas não é difícil entrar no Golf Club onde a seleção está instalada. Os seguranças da portaria são gentis e os carros não são revistados.

Segundo a CBF, o aparato de proteção aos times é da responsabilidade dos organizadores locais. Mas cada comitiva tem a liberdade para trazer segurança própria, como fizeram Estados Unidos e Inglaterra.

Recorrente. Especulações sobre ataques terroristas em grandes eventos com nações do mundo inteiro são comuns. Foi assim nas últimas Copas do Mundo, na Olimpíada de Pequim e, agora, na África do Sul. Para acalmar os ânimos internacionais, o ministro da policia sul-africana, Nathi Mthethwa, tratou de dizer ontem na tevê que desconhecia qualquer notícia dessa natureza. E que todas as seleções poderão trabalhar tranquilas e com alegria durante a Copa. Ainda assim, já se sabe que a segurança será reforçada na partida do dia 12 entre Estados Unidos e Inglaterra, em Rustemburgo, pelo Grupo C.