Protesto de atletas derruba secretário de Esportes em São Caetano

SÃO CAETANO - Um protesto organizado por atletas e técnicos de 16 modalidades esportivas derrubou nesta quinta-feira o secretário de Esportes de São Caetano do Sul, Éder Xavier (PC do B). A passeata foi liderada por Marcos Goto, técnico do ginasta Arthur Zanetti, atual campeão olímpico e mundial nas argolas.

Zanetti não participou da passeata, para não expor seus patrocinadores, mas compareceu à prefeitura, onde está reunido com o prefeito Paulo Pinheiro (PMDB). O ginasta e os demais atletas e treinadores cobram o pagamento de cinco meses de salários atrasados.

A demissão do secretário foi causada pela pressão do grupo de esportistas, que atravessaram as principais ruas da cidade nesta quinta. Eles partiram do clube onde Zanetti treina e caminharam até o prédio da prefeitura. Cerca de 300 pessoas participaram do protesto pacífico que durou 2h30min.

Eles decidiram realizar a passeata depois que a prefeitura prometeu, mas não efetivou o pagamento dos salários. O técnico Marcos Goto teria condicionado a sua permanência, e a de Zanetti, na cidade ao desembolso dos salários. Para evitar a fuga dos atletas, Paulo Pinheiro decidiu demitir seu secretário de Esportes.

Segundo informações dos esportistas, a prefeitura já conta com o dinheiro para saldar os salários, mas o secretário teria adiado o pagamento para fazer uma avaliação geral dos gastos de sua pasta. Éder Xavier assumiu o cargo de secretário em novembro, período que coincide com a ausência de pagamento dos salários.