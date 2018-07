Protesto em Fortaleza chega ao hotel da seleção brasileira

FORTALEZA - Após quase três horas de caminhada pelas ruas de Fortaleza, num protesto contra os gastos públicos na realização da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de 2014, os manifestantes chegaram na noite desta segunda-feira ao Hotel Marina Park, onde a seleção brasileira está concentrada para o jogo de quarta, contra o México. A manifestação transcorre sem violência e sem confrontos com a polícia.

O protesto, convocado pelas redes sociais, começou com um grupo de cerca de 500 pessoas, a maioria de estudantes. Eles fizeram a concentração na praça Gentilândia, que fica a menos de 1 quilômetro do Estádio Presidente Vargas, onde a seleção brasileira fez seu treino na tarde desta segunda-feira.

A ideia inicial dos coordenadores da manifestação era ir até os arredores do estádio. Mas, como havia uma outra multidão por lá - cerca de cinco mil torcedores que foram ao Presidente Vargas para acompanhar o treino da seleção -, eles não quiseram misturar os dois públicos e preferiram evitar confusão.

Assim, o grupo seguiu em longa caminhada por algumas das principais ruas da cidade, chegando ao hotel onde está a seleção brasileira agora de noite. Do lado de fora do prédio, a manifestação pacífica, com centenas de participantes, entoa cânticos contra a Fifa e a realização da Copa do Mundo no Brasil.