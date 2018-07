Protesto exige a saída de Ricardo Teixeira da CBF

No dia em que o Rio atraiu a atenção mundial com o sorteio das Eliminatórias, centenas de manifestantes pediram a saída de Ricardo Teixeira da presidência da CBF. O protesto, convocado pela Frente Nacional dos Torcedores e pelo Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas, ganhou adesão de partidos políticos de esquerda e de movimentos sociais.

A manifestação, denominada "Marcha por uma Copa do Povo: Fora Ricardo Teixeira", denunciava a falta de transparência sobre os gastos públicos nas obras para o Mundial e a má alocação de um volume de recursos considerado excessivo nos projetos da Copa em detrimento de outras prioridades do País.

Cerca de 1,5 mil manifestantes seguiram pelas ruas do Rio até o acesso à Marina da Glória, local do sorteio. A intenção era entregar bola gigante cheia de documentos com denúncias e reivindicações para os presidentes da República, Dilma Rousseff, e da Fifa, Joseph Blatter. Mas foram impedidos de avançar por homens da Polícia Militar, munidos de gás, balas de borracha, cachorros e cavalos.

O presidente da Frente Nacional dos Torcedores, João Marques, disse que há outras duas manifestações programadas, embora ainda sem data definida, em São Paulo e Brasília.

Segundo Marques, o site do movimento já tem mais de dez mil pessoas cadastradas. "A Copa do Povo é uma Copa em que o povo tem acesso aos estádios, em que há transparência dos gastos públicos, uma Copa em que o governo não gaste R$ 30 milhões em uma festa apenas para o sorteio de Eliminatórias. Nós queremos que o futebol não seja elitizado", disse Marques.

Professores da rede estadual em greve há três meses engrossaram o protesto, aproveitando para chamar atenção às reivindicações da categoria, como o reajuste salarial. Apesar de alguns manifestantes exaltados, não houve confronto. Para organizadores, a polícia não quis prejudicar a imagem da cidade no exterior.