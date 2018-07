Protesto na região do Castelão tem confronto com PM

FORTALEZA - O protesto que acontece nesta quarta-feira em Fortaleza, contra a realização da Copa das Confederações no Brasil, resultou em confronto entre manifestantes e a Polícia Militar na principal via de acesso à Arena Castelão, que receberá o jogo da seleção brasileira, a partir das 16 horas, contra o México. Os policiais usam bombas de efeito moral e montam barreiras para evitar que a multidão de aproxime do estádio. E o revide é feito com pedras.

A PM estima que pelo menos 15 mil manifestantes estejam na manifestação que acontece na BR-116, via que dá acesso ao Castelão. Entre os gritos de protesto, as pessoas pedem "menos Copa, mais escolas". Criticam o alto custo para a realização da competição e até mesmo os salários de jogadores. O policiamento no local é feito por 300 policiais.

Enquanto a PM tenta impedir que o protesto se aproxime do Castelão, os manifestantes esperam chegar ao local para reclamar contra a realização da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de 2014. Manifestação similar aconteceu no último sábado, durante a estreia do Brasil contra o Japão, nos arredores do Estádio Nacional de Brasília (Mané Garrincha).

O protesto também deve ser visto até mesmo dentro do Castelão, nesta quarta-feira, durante o jogo entre Brasil e México. Manifestantes se mobilizam há dias nas redes sociais para quem estiver no estádio faça também sua crítica à competição, com pedidos, inclusive, para que aos torcedores cantem o Hino Nacional de costas para o gramado.