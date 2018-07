Protesto pede legado e a saída de Teixeira Enquanto a cúpula da Fifa estará reunida na Marina da Glória, no Rio, para o sorteio das Eliminatórias da Copa de 2014, torcedores, movimentos sociais e associações de moradores estarão do lado de fora protestando. Em uma passeata com destino ao local do evento, o Comitê Popular da Copa e da Olimpíada vai reclamar contra as remoções de moradores para obras das competições, e a Frente Nacional de Torcedores pedirá a saída do presidente da CBF e do Comitê Organizador Local (COL) do Mundial, Ricardo Teixeira.