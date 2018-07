Protesto reúne 40 mil em caminhada rumo ao Mineirão

Todas as ruas nas imediações do Mineirão estão fechadas com barreiras de proteção. Grande parte do comércio na região da Pampulha está fechado devido ao protesto. E o prefeito de BH, Márcio Lacerda (PSB-MG), decretou feriado na cidade nesta quarta-feira.

Ainda de acordo com a PM, mais de 5 mil policiais estão na região. Os manifestantes não podem ultrapassar o limite de contenção da Avenida Abrahão Caram, que fica a dois quilômetros do estádio. Márcio Sant''Ana disse que conta com o bom senso dos manifestantes para evitar tumulto, depredações e confronto com a polícia. "Para pular esses gradis (barreiras instaladas na avenida), a pessoa terá que aplicar uma certa força física e, se o fizer, sofrerá as sanções impostas pela lei", afirmou o coronel.

Em nota publicada na manhã desta quarta-feira, a PM mineira não descartou o uso da força para conter os manifestantes. "Em caso de confrontos, a Polícia Militar fará uso dos recursos já utilizados anteriormente nos protestos, como elastrômetro (balas de borracha), escudos, bombas de gás lacrimogêneo e de efeito moral", disse o coronel Sant''Ana.