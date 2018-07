Protestos também devem marcar o dia do sorteio

A manifestação será contra as remoções forçadas de pessoas no Rio e em várias outras cidades que receberão partidas do Mundial de 2014 e contra a falta de transparência nas obras da Copa. Os organizadores do protesto estão marcando a concentração para o Largo do Machado, a partir das 10 horas. De lá, caminharão até a Marina da Glória, local do evento da Fifa, que tem início previsto para as 15 horas. A expectativa é de reunir 2 mil pessoas.