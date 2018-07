Prova ciclística 9 de julho volta a percorrer avenidas em São Paulo

A realização da 9 de Julho, na data em que se relembra a Revolução Constitucionalista de 1932, foi confirmada nesta terça-feira pela Federação Paulista de Ciclismo (FPC) e pela Fundação Cásper Líbero, que, tal como a Corrida Internacional de São Silvestre, criou o evento e detém o direito de organizá-lo.

Pelo que divulgaram a FPC e a Cásper, a 69.ª edição da 9 de Julho vai ter largada e chegada na avenida Lineu de Paula Machado (em frente ao Jockey Club de São Paulo). O circuito, de 28,3 quilômetros, inclui avenidas importantes das zonas Sul e Oeste da cidade, como a Cidade Jardim, Juscelino Kubitschek, República do Líbano, Pedro Álvares Cabral e Pedroso de Moraes.

Por ser uma competição de alto rendimento, a 9 de Julho não aceita inscrições de atletas amadores. Podem se inscrever apenas os ciclistas filiados à FPC ou às equipes convidadas por serem líderes do ranking brasileiro, entre elas a DataRo, de Cascavel (PR), e a Avaí/FME, de Florianópolis. Do time catarinense saiu o campeão brasileiro de estrada, Everson Camilo, no fim de semana passado.

De acordo com a Fundação Cásper Líbero, a 9 de Julho foi instituída em 1932 em homenagem à Revolução Constitucionalista. A partir do a ano seguinte, foi realizada pelo jornal A Gazeta Esportiva. Sua última edição foi em 2011, dentro do Autódromo de Interlagos. As provas anteriores também foram realizadas em locais fechados, como o Parque Villa-Lobos.

O material disponibilizada pelo Federação Paulista de Ciclismo não detalha se a competição conta com apoio do Governo do Estado ou da Prefeitura de São Paulo.