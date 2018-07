Prova vira 'sessão de testes' para 2012

Entre os maiores ausentes em Interlagos estão boa parte dos projetistas. Sem título para disputar, não há necessidade de melhorar os carros de 2011 e a maioria já está trabalhando nos de 2012. Nenhum dos principais profissionais, como Adrian Newey, da Red Bull, ou Nikolas Tombazis, da Ferrari, está no Brasil. O número de integrantes do staff das equipes também foi discretamente reduzido.

O diretor da equipe Red Bull, Christian Horner, admitiu que, apesar de a escuderia ter vindo ao Brasil pensando em vencer e encerrar o ano em alto estilo, os treinos têm sido aproveitados para testes de equipamentos a serem utilizados em 2012. "Com as temporadas cada vez mais longas e também com as férias, é difícil encontrar tempo para desenvolver os carros, então já estamos testando algumas coisas aqui.'' A escuderia deixou de fazer a tradicional megafesta de encerramento da temporada.

A Ferrari também quebrou uma longa tradição: abriu mão de fazer a tradicional entrevista coletiva com os seus pilotos em um auditório de São Paulo. A equipe também está usando o GP do Brasil para testes visando 2012. "Nem trabalhei muito no acerto do carro porque estava testando diversos tipos de asas, entre outros equipamentos'', contou Felipe Massa.

A Pirelli também mudou sua rotina. A FIA permitiu que as equipes usem dois jogos de pneus a mais do que de costume, os quais estão sendo testados para a temporada do ano que vem.