Próxima meta brasileira é garantir vaga olímpica

SÃO PAULO - Depois de ficar com o vice-campeonato da Liga Mundial, a seleção brasileira já começa a pensar no Campeonato Sul-Americano, que terá início em 19 de setembro, no Brasil. O campeão do torneio terá vaga garantida na Copa do Mundo, que será disputada em novembro, no Japão.

Na Copa, o time de Bernardinho lutará pelo tricampeonato - venceu em 2003 e 2007 - e ainda terá um objetivo extra. Ficar pelo menos entre os três primeiros para garantir vaga direta para os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Ou seja, o País acaba com a necessidade de ter que encarar o pré-olímpico continental.

Antes mesmo da Liga Mundial, o técnico Bernardinho já deixava claro que a principal missão do ano era conquistar a vaga olímpica.

"No Sul-Americano começa nosso sonho olímpico. Depois, se classificarmos, a prioridade número 1 será a Copa do Mundo", declarou o treinador.

Nos outros campeonatos deste ano, o Brasil não deve ter força máxima. A partir do dia 18, um time B, dirigido pelo técnico Rubinho, disputará uma competição que servirá como teste para a Olimpíada. A mesma equipe participará da Universíada, no início de agosto na China.

Nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em outubro, o Brasil deve colocar em quadra um grupo que mesclará a equipe principal e os reservas. Ao contrário de 2007, quando a competição aconteceu no Rio, o evento não é prioridade.

Dante, por exemplo, que se recuperou de contusão durante a Liga Mundial, já adiantou que não pretende disputar o Pan. Outros veteranos, como Serginho, Giba, Rodrigão e Gustavo, também devem ser poupados para a Copa do Mundo.