Próximo desafio é convencer Nadal

Os organizadores do Brasil Open estão em negociação para trazer o espanhol Rafael Nadal para o torneio. O atleta já manifestou o desejo de disputar competições no saibro, piso que seria menos agressivo ao seu joelho esquerdo - o tenista está retornando de grave lesão -, e com isso o torneio, que será realizado no ginásio do Ibirapuera, de 11 a 17 de fevereiro de 2013, aparece como forte candidato a receber o astro.

Segundo Luis Felipe Tavares, CEO da Koch Tavares, a intenção é usar o Gillette Federer Tour para atrair ainda mais grandes nomes do tênis mundial. "O Nadal disse que talvez prefira jogar no saibro a quadra dura. O Federer já sabemos que não poderá vir. De qualquer maneira, esse evento aqui no Ibirapuera vai mostrar a potencialidade de São Paulo. É uma oportunidade para que todos vejam aquilo que estamos preparando", diz.

Nadal poderia jogar antes em Viña Del Mar, Chile, em Buenos Aires e depois em São Paulo. Em seguida, participará do ATP 500, em Acapulco, México - já confirmou presença. Tavares prefere não entrar em detalhes e garante que as tratativas serão retomadas após o Federer Tour. "Até segunda-feira vamos curtir isso aqui. Mas pode ter certeza de que após esse torneio as pessoas olharão para o Brasil de outra maneira."

Um dos trunfos é a tentativa de transformar o Brasil Open em ATP 500, ou seja, dobrar a pontuação da competição e com isso as principais estrelas incluiriam São Paulo em seu roteiro de torneios pelo circuito. Isso não vai acontecer tão rapidamente, até porque para o status do torneio brasileiro aumentar, alguma outra etapa terá de ser rebaixada. Mesmo assim, existe a expectativa de confirmar grandes tenistas para a competição em São Paulo.

"Estamos sempre em negociação com os principais nomes. Conversamos com os agentes e, com o Brasil Open mais forte, os patrocinadores e os tenistas vão se interessar mais", afirma Tavares.

O problema é que o Brasil não possui um espaço de alto nível para tentar receber as grandes competições. Chegou-se até a cogitar entrar na disputa pelo ATP Finals, que é disputado em Londres. Mas Tavares admite que não tinha como competir. "Aqui no Brasil falta um lugar como a Arena O2. Estamos a anos-luz dos grandes centros. São Paulo não tem uma arena neste nível. Talvez quando o Palmeiras concluir as obras em seu estádio teremos um lugar mais adequado."

Bellucci vence. Ontem, na abertura do Federer Tour, o brasileiro Thomaz Bellucci bateu o suíço por 7/5, 3/6 e 6/4. Na preliminar no Ibirapuera, os irmãos americanos Bob e Mike Bryan venceram Marcelo Melo e Bruno Soares por 6/2, 3/6 e 6/3.