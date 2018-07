Próximo treinador do TUF Brasil, Werdum aposta em Belfort no 1.º assalto

SÃO PAULO - O lutador de MMA Fabrício Werdum também deu o ar da graça no treino livre do UFC São Paulo nesta quarta, no Vale do Anhangabaú, centro da capital paulista. Uma das atrações do próximo TUF Brasil - um reality show que reúne garotos dispostos a assinar contrato com o evento de Dana White -, o gaúcho de Porto Alegre está empolgado com a oportunidade de poder treinar uma equipe e revelar ao público toda a preparação dos atletas.

"Estou muito feliz pela chance. Já tinha gostado de comentar as lutas antes. Vai ser muito engraçado e uma ótima oportunidade de mostrarmos toda a preparação psicológica e física dos lutadores de MMA", conta Werdum.

Quanto à rivalidade com o outro treinador da segunda edição do TUF, Rodrigo Minotauro, Werdum fez questão de ressaltar que a competição entre eles é saudável. "É diferente do TUF dos Estados Unidos. A rivalidade que a gente quer mostrar aqui é positiva. Respeito muito o Minotauro, e ele me respeita. Vamos fazer nosso trabalho, sem ofensas."

Embaixador do UFC na América Latina, o atleta não escapou de ter de responder em quem apostará as fichas na luta principal no UFC deste sábado, no ginásio do Ibirapuera: "Acho que dá Vítor (Belfort) por nocaute no primeiro assalto. Se passar do primeiro, dá (Michael) Bisping por decisão".