Prudente goleia Atlético-MG com gols mais rápido O Grêmio Prudente conseguiu ontem surpreendente goleada sobre o Atlético-MG por 4 a 0, com direito ao gol mais rápidos do Brasileiro (Araújo a 1 minuto). Completaram o placar Flavinho, Henrique Dias e Diego. Em Salvador, o Flamengo, atuando com as cores do 1º uniforme usado no remo (camisa listrada amarela e azul e calções azuis), empatou com o Vitória por 1 a 1. O gol carioca foi de Vágner Love e o do Vitória, de Elkeson. No Maracanã, o Fluminense venceu o Atlético-GO por 1 a 0, gol de Marquinho.