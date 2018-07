PSG dá azar e vai enfrentar o Barça nas quartas

Sobrou para o Paris Saint-Germain a ingrata missão de enfrentar o Barcelona nas quartas de final da Copa dos Campeões. E para piorar o jogo de volta será no Camp Nou, onde o time espanhol destroçou o Milan no meio da semana com uma goleada por 4 a 0. Na partida de ida o PSG não terá Ibrahimovic, suspenso.

"O sorteio não poderia ter sido pior para nós. Vamos ter pela frente o melhor time da competição", disse Leonardo, diretor esportivo do clube francês. "E não digo isso apenas pela última atuação deles, e sim pelo que vêm fazendo nos últimos seis anos."

O Barça foi campeão em 2006, 2009 e 2011 e caiu nas semifinais em 2008, 2010 e 2012. Messi foi o artilheiro da competição nas últimas quatro edições, e nesta está em segundo lugar com sete - um atrás de Cristiano Ronaldo (Real Madrid) e Yilmaz (Galatasaray).

A cerimônia que definiu os próximos confrontos foi realizada ontem de manhã em Nyon (Suíça), na sede da Uefa. O único choque entre times que já têm o troféu da competição reunirá Bayern de Munique e Juventus. A equipe alemã ganhou o título quatro vezes e a Juve, uma.

"Na primeira fase enfrentamos o Chelsea, campeão na temporada passada, e agora vamos ter pela frente o outro finalista. Serão dois jogos muito duros, mas não abrimos mão do nosso sonho de chegar ao título", disse o técnico juventino Antonio Conte. Seu time tem a melhor defesa do torneio, com apenas quatro gols sofridos, e o Bayern divide a condição de melhor ataque com o Real Madrid (18 gols).

O Real, por sua vez, terá pela frente o Galatasaray, uma das zebras da competição. A equipe dirigida por José Mourinho deverá ter de volta o goleiro Casillas, que não jogou contra o Manchester United nas oitavas por causa de uma fratura na mão esquerda.

No outro confronto, o invicto Borussia Dortmund (a Juve é a outra equipe que não perdeu) é favorito contra o Málaga, que joga o torneio pela primeira vez.