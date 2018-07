PSG e Olympique continuam empatados O Olympique de Marselha perdeu ontem uma grande oportunidade de assumir a liderança isolada do Campeonato Francês. Em casa, o time do sul do país apenas empatou por 2 a 2 com o "vizinho" Nice (de uma cidade que fica na mesma região de Marselha). Não aproveitar o tropeço do Paris Saint-Germain no jogo contra o Montpellier, atual campeão, foi o pecado do Olympique. O badalado time de Paris, fora de casa, empatou por 1 a 1 - o lateral brasileiro Maxwell fez o gol dos visitantes. A equipe de Marselha e o PSG estão com 23 pontos, apenas um a mais do que o Lyon, que ficou no empate por 1 a 1 com o Sochaux.