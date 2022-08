PSG goleia Montpellier com 2 gols de Neymar na segunda rodada do Francês

O Paris Saint-Germain mostrou, neste sábado, que vai ser difícil para seus adversários evitarem a conquista de mais um título francês. Com boa atuação do trio formado por Messi, Mbappé e Neymar, a equipe venceu o Montpellier por 5 a 2, em duelo válido pela segunda rodada.

Com boa atuação e dois gols, Neymar foi um dos destaques da partida, sendo bastante aplaudido ao ser substituído no final da partida. OPSG lidera o campeonato com seis pontos, após duas vitórias. O ataque já fez dez gols. O primeiro tempo foi todo do PSG, que praticamente atuou os 45 minutos dentro do campo do Montpellier. O goleiro Donnarumma foi apenas um espectador privilegiado da partida.

Já o goleiro Omlin, do Montpellier, foi bastante acionado e correspondeu muito bem, ao defender um pênalti cobrado por Mbappé, aos 17 minutos, e fazer grande defesa em seguida na cobrança de falta de Messi. Mas todo o esforço de Omlin foi prejudicado, aos 39 minutos, quando o zagueiro Sacko marcou contra, ao desviar para o próprio gol uma finalização de Mbappé.

Aos 43, o mesmo defensor do Montpellier meteu a mão na bola em jogada de Messi. Desta vez, a cobrança ficou para Neymar, que já havia perdido duas boas oportunidades de marcar. O brasileiro, com categoria, fez o segundo gol do PSG.

O segundo tempo teve o mesmo panorama, com o PSG em ritmo de treino. Logo aos seis minutos, Neymar, bastante participativo na partida, pressionou a saída de bola de Omlin. O goleiro falhou, a bola ficou para Hakimi, que tabelou com Mbappé e cruzou para Neymar se antecipar e fazer 3 a 0.

Como exemplo do domínio do PSG, a primeira defesa de Donnarumma só aconteceu aos nove minutos da etapa final, ao interceptar um lançamento. Tanta facilidade acabou prejudicando o arqueiro italiano. Aos 13 minutos, Wahi chutou fraco, mas Donnarumma, frio no jogo, soltou nos pés de Khazri, que fez o primeiro gol dos visitantes na partida.

Apesar do gol, o Montpellier não ganhou confiança para atacar o PSG, que manteve o mesmo ritmo. Aos 24, Mbappé surgiu no meio da área para desviar a bola, após escanteio da esquerda, e fazer o quarto gol. Aos 39, Neymar chegou a fazer um terceiro gol na partida, mas o VAR flagrou impedimento no início da jogada.

Mas aos 43, Renato Sanches, em seu primeiro toque na bola, fez o quinto gol do PSG. Tchato, aos 47, diminuiu para o Montpellier, mas em nada afetou a enorme superioridade do PSG na partida. No outro duelo realizado neste sábado pelo Campeonato Francês, o Monaco, em casa, ficou no empate com o Rennes por 1 a 1.