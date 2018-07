PSG perde a chance de disparar

O início do jogo deu a impressão de que o PSG ganharia com facilidade e abriria sete pontos de frente na liderança. Aos nove minutos o meia argentino Pastore fez 1 a 0, e aos 18 o sueco Ibrahimovic marcou o segundo. Foi o seu 25º gol no campeonato.

O Saint-Etienne, que ocupa a quarta colocação, voltou para o jogo graças a um gol contra de Alex ainda na primeira etapa. E chegou ao empate com um belo chute de curva de Clerc no segundo tempo.

O inglês David Beckham foi titular no meio-campo do PSG e jogou os 90 minutos. Foi no estádio do Saint-Etienne, na Copa de 1998, que ele entrou na provocação do argentino Simeone e foi expulso de campo no jogo das oitavas de final vencido pela Argentina nos pênaltis.

Inglaterra. O Chelsea saltou para o terceiro lugar no Campeonato Inglês ao vencer o West Ham por 2 a 0 ontem no Stamford Bridge, em Londres. Agora o time azul tem 55 pontos, quatro a menos que o vice-líder Manchester City - que sábado foi batido pelo Everton fora de casa por 2 a 0. Os gols foram marcados por Lampard (seu 200º pelo clube) e Hazard.

Há 12 anos no Chelsea, Lampard está a apenas dois gols de Bobby Tambling - maior artilheiro da história do clube.

Em outro jogo em Londres, o Tottenham foi surpreendido pelo Fulham, perdeu por 1 a 0 e caiu para quarto lugar (54 pontos). O gol foi do atacante búlgaro Dimitar Berbatov.