PSG tropeça e Lyon encosta no líder Com goleada por 4 a 0, o Lyon detonou velho tabu: há mais de 5 anos o time não vencia o Bordeaux. Com o triunfo, o clube é o vice-líder, com 48 pontos, três a menos que o líder PSG, que perdeu para o Sochaux por 3 a 2.