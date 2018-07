Psicóloga explica sucesso do álbum: o contato social O roubo do lote de figurinhas do álbum Copa evidencia o quanto elas estão fazendo sucesso neste ano. Para a psicóloga e pesquisadora da Unifesp Eliana Melcher Martins, a necessidade do ser humano de se reunir com outras pessoas é uma das principais causas dessa febre. "Numa cidade grande como São Paulo, onde as pessoas mal conversam com os vizinhos, a troca de figurinhas seria uma justificativa para reunir pessoas", afirma.