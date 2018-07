Punição pode antecipar adeus de Richarlyson Richarlyson será julgado na sexta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e, dependendo do resultado, pode não atuar mais pelo São Paulo, já que seu contrato com o clube se encerra no fim do ano e há muitos interessados em tirá-lo do Morumbi. Além disso, o clube também não parece tão interessado em mantê-lo.