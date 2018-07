Punições mudam grid da Stock Car em Curitiba

A regra que proíbe a utilização de duas bombas só entrou no regulamento para a etapa de Curitiba. Em São Paulo, esses carros correram com bomba auxiliar. Com a punição, Cacá, Serra e Popó vão largar no final do grid. Respectivamente, em 32º, 33º e 34º lugares.

A vistoria no parque fechado só é feita nos carros dos seis primeiros colocados. Dessa forma, Xandinho Negrão, que provavelmente também correu com carro irregular, já que é companheiro de equipe de Popó Bueno, não foi punido, por ter ficado com o oitavo lugar. Marcos Gomes é o pole position da prova em Curitiba, que será disputada neste domingo, a partir das 11 horas.

Confira como ficou o grid de largada:

1º) Marcos Gomes (SP/Full Time-Blausiegel), 1min20s312

2º) Allam Khodair (SP/Full Time-Blausiegel), 1min20s423

3º) Luciano Burti (SP/Full Time-Itaipava), sem tempo

4º) Max Wilson (SP/RC Competições), 1min20s356

5º) Nonô Figueiredo (SP/Boettger), 1min20s363

6º) Ricardo Mauricio (SP/RC Competições), 1min20s406

7º) Átila Abreu (SP/AMG Motorsport), 1min20s514

8º) Xandinho Negrão (SP/A. Mattheis Motorsport), 1min20s541

9º) Thiago Camilo (SP/Vogel), 1min20s577

10º) Valdeno Brito (PB/Boettger), 1min20s589

11º) Júlio Campos (PR/JF Racing), 1min20s732

12º) Duda Pamplona (RJ/Officer ProGP), 1min20s747

13º) Alan Hellmeister (SP/JF Racing), 1min20s997

14º) Norberto Gresse (SP/Hot Car), 1min20s763

15º) Antonio Pizzonia (AM/Hot Car), 1min20s834

16º) Felipe Maluhy (SP/Officer ProGP), 1min20s849

17º) Lico Kaesemodel (PR/RCM Motorsport), 1min20s906

18º) David Muffato (PR/Full Time-Itaipava), 1min20s937

19º) Alceu Feldmann (PR/RCM Motorsport), 1min20s962

20º) Ricardo Zonta (PR/Zonta Corinthians Motorsport), 1min21s010

21°) Gustavo Sondermann (SP/AMG Motorsport), 1min21s042

22º) Rodrigo Sperafico (PR/RC3-Bassani Racing), 1min21s115

23º) Diego Nunes (SP/RC3-Bassani Racing), 1min21s123

24º) Antonio Jorge Neto (SP/Zonta Corinthians Motorsport), 1min21s124

25º) Giuliano Losacco (SP/Miko''s Racing), 1min21s228

26º) Pedro Gomes (SP/Vogel), 1min21s234

27º) Cláudio Ricci (RS/Amir Nasr), 1min21s305

28º) Constantino Júnior (DF/Amir Nasr), 1min21s431

29°) Tarso Marques (PR/Gramacho Costa), 1min21s491

30º) Thiago Marques (PR/Mico''s Racing), 1min21s561

31º) Christian Fittipaldi (SP/Gramacho Costa), 1min21s806

32º) Cacá Bueno (RJ/Red Bull), 1min20s604

33º) Daniel Serra (SP/Red Bull), 1min20s632

34º) Popó Bueno (RJ/A. Mattheis Motorsport), 1min21s813