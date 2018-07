Putin fecha agência dos Jogos de Sochi/2014 e reacende polêmica

MOSCOU - Ao fechar a agência estatal de notícias RIA Novosti, a maior da Rússia, o presidente Vladimir Putin tomou mais uma decisão que reacende a polêmica sobre a política anti-gay do seu governo e coloca em risco o espírito olímpico durante os Jogos de Inverno de Sochi, em fevereiro do ano que vem. Isso porque Putin nomeou um jornalista de televisão, conhecido por suas declarações contra os gays e o Ocidente, para formar uma nova agência que terá como foco a promoção da Rússia no exterior.

A nova agência de notícias oficial dos Jogos de Sochi será dirigida por Dmitry Kiselyov, um veemente âncora favorável ao Kremlin e gerente do canal estatal de televisão Rossiya-1. O âncora de 59 anos causou enorme polêmica no início do ano ao dizer que a nova lei sobre "propaganda gay", que proíbe as pessoas de fazer apologia ao estilo de vida homossexual em frente de menores, não foi suficientemente longe.

A lei, porém, causou revolta na comunidade internacional e fez com que diversas entidades pedissem o boicote aos Jogos de Sochi. Mais de uma vez, porém, Putin garantiu que as opções sexuais de atletas, dirigentes, jornalistas e turistas de forma geral não será contestada durante a Olimpíada de Inverno.

O fechamento da Ria Novosti, decretado na segunda-feira, mostra o interesse do governo russo em tentar reverter o que Punin considera uma cobertura tendenciosa sobre a Rússia nos meios de comunicação ocidentais. O resultado deve ser um arsenal de informações mais orientado pelo Kremlin em sua tentativa de atingir o que Putin descreve como o "monopólio anglo-saxão no fluxo de informações".