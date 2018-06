Putin pede perdão a atletas russos por não protegê-los das acusações de doping

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu perdão aos atletas russos por não conseguir "protegê-los" dos efeitos do escândalo de doping que custou a muitos atletas a exclusão dos Jogos de Inverno de PyeongChang, na Coreia do Sul.

"Perdoem-nos por não ter podido protegê-los disso", disse Putin em um discurso aos atletas considerados "limpos" pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e que estão autorizados a competir sob uma bandeira neutra. No total, o COI liberou a participação de 169 atletas russos.

Além de pedir perdão aos atletas, Putin recomendou a eles que esquecessem o escândalo de doping quando começarem os Jogos, focando apenas na competição. "Desejo que vocês não pensem em nada que tenha acompanhado recentemente a preparação de vocês para esta Olimpíada", disse.

A Rússia foi suspensa em 5 de dezembro dos Jogos de PyeongChang, que acontecerá entre 9 e 25 de fevereiro, por conta de um extenso escândalo de doping no esporte russo, com participação estatal, especialmente na Olimpíada de Sochi, em 2014.

"É duplamente mais difícil (participar dos Jogos de Inverno) quando o esporte se mistura com eventos que são estrangeiros, com política ou outra coisa", lamentou o presidente russo. "Isso criou condições muito difíceis para alcançar um resultado".

Apesar de aptos a competir, os atletas não poderão exibir a bandeira da Rússia em PyeongChang, nem comemorar com bandeiras do seu país dadas pelos fãs. Se eles conquistarem a medalha de ouro, será tocado o hino olímpico em vez do russo.